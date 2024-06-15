كوريا الشمالية تبني طرقاً وجدراناً داخل المنطقة منزوعة السلاح

أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بأنّ الجيش الكوري الشمالي قام ببناء طرق وجدران داخل المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الشمال والجنوب.



وقالت الوكالة نقلاً عن مصدر عسكري رفض الكشف عن هويته، إنّ نشاطات البناء تجري شمال الخط العسكري لترسيم الحدود الذي يمرّ عبر منتصف المنطقة منزوعة السلاح.



ويأتي ذلك في أعقاب حادثة وقعت الأسبوع الماضي، أطلقت خلالها القوات الكورية الجنوبية طلقات تحذيرية بعدما عبر جنود كوريون شماليون لفترة وجيزة خط الترسيم العسكري. وقالت السلطات الكورية الجنوبية إنّه من المحتمل أن يكون توغّلاً عرضياً.



وقال المصدر العسكري ليونهاب السبت: "في الآونة الأخيرة، أقام الجيش الكوري الشمالي جدراناً وحفر الأرض وبنى طرقاً في بعض المناطق بين خط ترسيم الحدود العسكرية وخط ترسيم المنطقة المنزوعة السلاح في الجهة الشمالية"، مضيفاً أنّه لا يعرف بالضبط ما كانوا يبنونه.



ورداً على سؤال بشأن ما أوردته وكالة يونهاب، قال الجيش الكوري الجنوبي في بيان، إنّه "يتابع ويراقب عن قرب نشاطات الجيش الكوري الشمالي"، مضيفاً أنّ "مزيداً من التحليل ضروري". وأشار إلى أنّه لا يستطيع التصريح عن ردّ كوريا الجنوبية على هذه التصرّفات "لضمان سلامة الأفراد الذين سينفّذون عملية"، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.



من جهتها، أفادت وكالة التجسّس الكورية الجنوبية وكالة فرانس برس هذا الأسبوع، بأنّها رصدت مؤشّرات على أنّ كوريا الشمالية تهدم أجزاء من خطّ للسكك الحديدية يربط بين البلدين.

