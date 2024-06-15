السويد تفرج عن المسؤول الإيراني السابق المدان حميد نوري

كشف أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب ابادي اليوم عبر منصة "إكس"، أن السويد أفرجت عن المسؤول الإيراني السابق المدان حميد نوري.



وأعلن أن نوري، الذي دين لدوره في عملية إعدام جماعي لسجناء سياسيين في إيران عام 1988، سيعود إلى بلاده خلال ساعات قليلة.



وعلى نحو منفصل، أعلن رئيس الوزراء السويدي أن المحتجزين لدى إيران يوهان فلودروس وسعيد عزيزي على متن طائرة عائدين إلى السويد.