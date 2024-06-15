اردوغان: بايدن يواجه اختبارا لمدى صدقه في التعامل مع حرب غزة

رأى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن الرئيس الأميركي جو بايدن يمر "باختبار صدق" في تعامله مع الحرب في غزة.



وفي مقابلة مع الصحفيين في طريق عودته من قمة دول مجموعة السبع في إيطاليا، قال اردوغان إن على بايدن إثبات أن خطة وقف إطلاق النار في غزة لم تكن تكتيكا انتخابيا محسوبا بل إنها جهد صادق لإنهاء الحرب.



وأشار الى أن ألمانيا خففت من حدة موقفها إزاء مبيعات الطائرات يوروفايتر إلى تركيا.



وأعلنت أنقرة في تشرين الثاني أنها تجري محادثات مع بريطانيا وإسبانيا لشراء الطائرات يوروفايتر تايفون، رغم اعتراض ألمانيا على الفكرة.



وقال أردوغان: "الطائرات يوروفايتر مهمة بالنسبة لنا".



وفيما يتعلق بالتضخم في بلاده، كشف أردوغان أنه سيكون في وضع أكثر إيجابية في الربع الأخير من العام تزامنا مع إجراءات سيتم اتخاذها بشأن أسعار الفائدة.



وقال: "السياسات الرامية إلى إعادة التوازن للاقتصاد تؤتي ثمارها".