الكرملين: رد فعل الغرب على اقتراح بوتين بشأن أوكرانيا غير بناء

اعتبر الكرملين أن رد فعل الغرب على مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن هيكل أمني جديد ومحادثات سلام مع أوكرانيا كان غير بناء.



وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك رد فعل رسمي على مقترحات بوتين، نقلت وكالات أنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: "هناك الكثير منها، قدر كبير منها.. ردود فعل رسمية وتصريحات رسمية ذات طبيعة غير بناءة".



وطرح بوتين أمس الجمعة ما قال إنها شروط روسيا المسبقة لبدء محادثات السلام مع أوكرانيا، قائلا إن روسيا لن تنهي الحرب إلا إذا وافقت كييف على التخلي عن طموحاتها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتسليم أربعة أقاليم تطالب بها موسكو، وهما مطلبان رفضتهما كييف سريعا واعتبرتهما بمثابة استسلام.