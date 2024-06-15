ميلوني: دول الاتحاد الأوروبي لن تشارك بشكل مباشر في قروض مجموعة السبع لأوكرانيا

أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني اليوم، أن دول الاتحاد الأوروبي لن تشارك بشكل مباشر في الوقت الراهن في قروض بقيمة 50 مليار دولار تعتزم مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى جمعها لأوكرانيا بناء على دخل من عوائد أصول روسية مجمدة.



وأوضحت ميلوني أن أوروبا تساهم بالفعل من خلال تقديم آليات ضمانات للقرض، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وربما اليابان ستشارك فيه.