هيئة بريطانية: طاقم سفينة تجارية قام بإخلائها بعد حريق نشب بسبب هجوم للحوثيين

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم، أن طاقم سفينة تجارية قام بإخلائها بعد أن شب في السفينة حريق وبدأت تغرق، في إشارة لواقعة على بعد 98 ميلا بحريا شرقي عدن اليمنية في 13 حزيران.