ميلوني: اقتراحات بوتين حول السلام في أوكرانيا بمثابة "دعاية"

رفضت رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني اليوم، اقتراحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتفاوض حول السلام في أوكرانيا، معتبرة أنها بمثابة "دعاية".



وقالت ميلوني خلال المؤتمر الصحافي الختامي لقمة مجموعة السبع في جنوب ايطاليا: "أن نقول لأوكرانيا إن عليها الانسحاب من أوكرانيا لا يبدو لي أمرا فاعلا كاقتراح تفاوض".



وأضافت: "يبدو الأمر أشبه بمبادرة دعائية".