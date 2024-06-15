مقتل 8 جنود إسرائيليين في انفجار برفح

أعلن الجيش الإسرائيلي أن ثمانية جنود إسرائيليين قتلوا في انفجار بجنوب قطاع غزة.



ولم يتطرق إلى تفاصيل عن ملابسات الواقعة لكن الجناح العسكري لحركة حماس قال في وقت سابق إنه قتل وأصاب عددا من الجنود الإسرائيليين في كمين لناقلة جند مدرعة في رفح بجنوب القطاع.