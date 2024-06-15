وزير الخارجية السعودي في سويسرا لحضور قمة السلام بشأن أوكرانيا

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى مدينة لوسيرن السويسرية لحضور قمة السلام بشأن أوكرانيا.