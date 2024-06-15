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وزير الخارجية السعودي: عملية السلام في أوكرانيا ستتطلب تسوية صعبة
أخبار دولية
2024-06-15 | 13:06
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وزير الخارجية السعودي: عملية السلام في أوكرانيا ستتطلب تسوية صعبة
رأى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن أي محادثات سلام ذات مصداقية بشأن الحرب في أوكرانيا ستحتاج إلى مشاركة روسيا وأنها ستتطلب "تسوية صعبة".
وأكد خلال مؤتمر في سويسرا يهدف إلى تمهيد الطريق لعملية السلام، أن السعودية ملتزمة بالمساعدة في إنهاء الصراع.
وقال: "نعتقد أنه من المهم أن يشجع المجتمع الدولي أي خطوة نحو مفاوضات جدية ستتطلب تسوية صعبة في إطار خارطة طريق نحو إلى السلام".
والسعودية واحدة من أبرز الدول المرشحة لاستضافة ما يتم تناوله ليكون مؤتمر متابعة للتجمع المنعقد هذا الأسبوع والذي يضم العشرات من زعماء العالم في سويسرا.
أخبار دولية
السعودية
فيصل بن فرحان
السلام
أوكرانيا
روسيا
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