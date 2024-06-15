زيلينسكي يعلن أنه سيقدم اقتراحات سلام إلى روسيا بمجرد موافقة المجتمع الدولي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيقدم اقتراحات سلام الى روسيا ما أن تحظى بموافقة المجتمع الدولي.



وقال زيلينسكي في افتتاح أول قمة للسلام في أوكرانيا التي تستضيفها سويسرا: "حين تصبح خطة العمل على الطاولة، وتكون شفافة بالنسبة الى الشعوب ويوافق عليها الجميع، سيتم إبلاغها الى ممثلي روسيا بحيث نتمكن فعلا من وضع حد للحرب".