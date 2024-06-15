ماكرون: السلام لا يمكن أن يكون إستسلامًا أوكرانيًا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت خلال قمة حول السلام في أوكرانيا تستضيفها سويسرا أن السلام في أوكرانيا لا يمكن أن يكون استسلامًا لهذا البلد.وقال ماكرون: "نحن جميعًا عازمون على بناء سلام دائم. وكما قال كثيرون منكم، فإن سلامًا مماثلًا لا يمكن أن يكون استسلامًا أوكرانيًا. هناك معتد وضحية".