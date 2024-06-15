الفيليبين تقدم طلبًا للأمم المتحدة بشأن جرف قاري ممتد في بحر الصين الجنوبي

قدمت الفيليبين السبت طلبًا للأمم المتحدة للاعتراف بحقها في جرف قاري ممتد قبالة الجزيرة الأقرب إلى منطقة متنازع عليها بشدة في بحر الصين الجنوبي.



وتطالب الصين بالسيادة على كامل الممر المائي تقريبًا الذي تمر عبره تجارة تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات سنويا، ويعتقد أن احتياطات ضخمة من النفط والغاز تقع تحت قاعه.



والبحر مهم أيضًا كمصدر للأسماك للأعداد المتزايدة من السكان.



وفي الطلب الذي قدمته السبت، اعتبرت مانيلا أن لها الحق في "تحديد الحدود الخارجية لجرفها القاري" حتى 350 ميلًا بحريًا (648 كيلومترًا) قبالة جزيرة بالاوان الغربية، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.



وقال مارشال لويس ألفيريز من وزارة الخارجية إن "قاع البحر وباطن الأرض الممتد من أرخبيلنا إلى الحد الأقصى الذي تسمح به اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يحمل موارد محتملة كبيرة ستفيد أمتنا وشعبنا لأجيال قادمة".



وأضاف ألفيريز، وهو مساعد وزير الخارجية لشؤون البحر والمحيطات: "اليوم نؤمن مستقبلنا من خلال إظهار حقنا الحصري في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية ضمن حقوقنا في الجرف القاري الممتد".