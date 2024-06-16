جرحى بينهم طفل في إطلاق نار في في حديقة للألعاب في ميشيغان الأميركية

أصيب تسعة أشخاص على الأقل بينهم طفل عندما فتح مسلح النار عشوائيا في حديقة للألعاب المائية بولاية ميشيغان الأميركية (شمال) السبت، وفق ما أعلنت الشرطة. ووقع إطلاق النار تحديدا في روتشستر هيلز، إحدى ضواحي مدينة ديترويت، وفقا لمكتب شريف مقاطعة أوكلاند.



وقال الشريف ميشال بوشار للصحافة إن ذلك الشخص توقف و"خرج من سيارته واقترب من منصة الألعاب وفتح النار... وغادر. في هذه المرحلة يبدو الأمر كأنه عمل عشوائي"، مشيرا إلى أن مطلق النار "ليست له صلة بالضحايا".



وذكر الشريف أن إطلاق النار أسفر عن إصابة ما بين تسعة وعشرة أشخاص، بينهم طفل يبلغ ثماني سنوات. وعثِر على مسدس غلوك في مكان الواقعة. وأضاف بوشار "لدينا شخص نعتقد أنه مشتبه به محاصر في الجوار". وقد انتشرت فرق تدخل من الشرطة وعربات مدرعة في المكان.



غالبا ما تحصل حوادث إطلاق نار في الولايات المتحدة التي تسجل واحدة من أعلى نسب الوفيات نتيجة الأسلحة النارية بين الدول المتطورة نتيجة انتشار الأسلحة الفردية بأعداد تفوق التعداد السكاني في ظل سهولة اقتنائها.



ويملك ثلث البالغين الأميركيين سلاحا ناريا واحدا على الأقل، ويعيش حوالى نصف البالغين في منزل يحتوي على سلاح ناري.