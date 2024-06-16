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طاقم السفينة "فيربينا" يغادرها بعد تعرضها لهجوم شنه الحوثيون
أخبار دولية
2024-06-16 | 00:27
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طاقم السفينة "فيربينا" يغادرها بعد تعرضها لهجوم شنه الحوثيون
أعلن الجيش الأميركي السبت أن طاقم سفينة شحن أصيبت بصواريخ أطلقها الحوثيون من اليمن، قد غادرها بعد عجزه عن إخماد الحريق الناجم من الهجوم.
وقالت القيادة العسكرية المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان على منصة إكس "استهدف الحوثيون سفينة إم/في فيربينا، وهي ناقلة بضائع تملكها أوكرانيا وتشغلها بولندا وترفع علم بالاو، بهجومين منفصلين بصاروخين، ما أدى إلى نشوب حرائق على متنها".
وأضافت "أصدر الطاقم نداء استغاثة. قدمت سفينة إم/في آنا ميتا المساعدة، واستعادت البحارة ونقلتهم إلى بر الأمان، حيث ترك طاقم البحارة السفينة بسبب استمرار الحرائق وعدم القدرة على السيطرة عليها". وأصيب بحار بجروح خطيرة في الهجوم وتم إجلاؤه من جانب القوات الأميركية. وذكرت سنتكوم أن "الفرقاطة الإيرانية جمران كانت على بُعد ثمانية أميال بحرية من إم/في فيربينا ولم تستجب لنداء الاستغاثة".
وقال متحدث باسم الحوثيين على تلغرام إن السفينة فيربينا "تغرق في خليج عدن بعد إصابتها بعدد من الصواريخ"، وإن السفينة توتور "معرضة للغرق في الساعات المقبلة". وأشار إلى أن هذه الهجمات تأتي تضامنا مع "إخواننا الذين يقاتلون في غزة"، مضيفا أن الحوثيين "يجددون تحذيرهم لكل الشركات من عواقب التعامل مع إسرائيل ومن وصول سفنها إلى موانئ فلسطين".
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