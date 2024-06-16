تحرير رهينتين احتجزهما عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في سجن روسي

ذكرت مصلحة السجون الروسية أن القوات الخاصة حررت اثنين من الحراس وقتلت عدة رجال مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية كانوا قد احتجزوهم رهائن في مركز احتجاز بمدينة روستوف بجنوب البلاد اليوم الأحد.



وأمكن سماع دوي إطلاق نار كثيف من أسلحة آلية في لقطات نشرتها قنوات روسية على تيليجرام. وقالت مصلحة السجون الروسية في بيان "تم القضاء على المجرمين... خلال عملية للقوات الخاصة" الروسية. وأضاف البيان "تم تحرير الحارسين اللذين كانا محتجزين دون أن يصابا بأذى".



وقالت وسائل إعلام روسية إن محتجزي الرهائن، ومن بينهم بعض المدانين بالفعل بجرائم إرهابية، حطموا قضبان نافذة في زنزانتهم ودخلوا غرفة الحراسة حيث احتجزوا اثنين على الأقل من حراس مركز الاحتجاز.



وأضافت أن بعض هؤلاء المحتجزين متهم بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية الذي أعلن مسؤوليته عن هجوم دام على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو في مارس آذار.



وقبل أن تقتحم القوات الخاصة مركز الاحتجاز، أظهرت قناة 112 على تيليجرام لقطات لأحد محتجزي الرهينتين وهو يلوح بسكين بجانب أحد الحارسين المقيدين.



وكان محتجز الرهينتين يضع عصابة رأس عليها شعار تنظيم الدولة الإسلامية باللغة العربية.