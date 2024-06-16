هنية: أحدث اقتراح لوقف إطلاق النار يتوافق مع المبادئ التي طرحتها خطة بايدن

اعلن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، إن رد الحركة على أحدث اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة يتوافق مع المبادئ التي طرحتها خطة الرئيس الأميركي جو بايدن.

