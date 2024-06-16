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القوات البحرية الأميركية تنقذ طاقم ناقلة مملوكة لجهة يونانية ضربها الحوثيون
أخبار دولية
2024-06-16 | 04:39
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القوات البحرية الأميركية تنقذ طاقم ناقلة مملوكة لجهة يونانية ضربها الحوثيون
أعلنت القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأميركية اليوم الأحد انها أنقذت طاقم ناقلة البضائع السائبة توتور المملوكة لشركة يونانية وترفع علم ليبيريا بعد أن استهدفها الحوثيون في 12 حزيران في البحر الأحمر.
وقالت البحرية الأميركية إن البحارة التابعين لحاملة الطائرات دوايت دي أيزنهاور قاموا بنقل الطاقم جوا أمس السبت، مضيفة أن بحارا مدنيا ما زال مفقودا.
وتسبب الهجوم، الذي وقع بالقرب من ميناء الحديدة اليمني، في تسرب كبير للمياه وأضرار في غرفة المحرك مما جعل الناقلة توتور غير قادرة على الإبحار.
أخبار دولية
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