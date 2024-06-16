حكومة طالبان تعلن مشاركتها في الجولة الثالثة من محادثات الدوحة برعاية الأمم المتحدة

أعلن متحدث باسم الحكومة الأفغانية الأحد لوكالة فرانس برس أن سلطات طالبان ستشارك في الجولة الثالثة من المحادثات حول أفغانستان التي تجري في الدوحة برعاية الأمم المتحدة، بعدما امتنعت عن المشاركة في الجولة السابقة.



وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد إن "وفدا من الإمارة الإسلامية سيشارك في مؤتمر الدوحة المقبل" المقرر عقده اعتبارا من نهاية حزيران، مضيفا أن الوفد "سيمثل أفغانستان هناك ويعبر عن موقف أفغانستان".