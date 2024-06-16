غالانت يعتزم زيارة واشنطن

يعتزم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت زيارة واشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي حول غزة، حسبما أعلن البنتاغون.



ووافق غالانت على الدعوة خلال مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، وذلك بهدف "مواصلة النقاش في التطورات الأمنية الجارية في الشرق الأوسط".