روسيا تعلن السيطرة على قرية في جنوب أوكرانيا

اعلنت روسيا الأحد السيطرة على قرية جديدة في جنوب أوكرانيا، في إطار مواصلة تقدمها البطيء على الجبهة في مواجهة قوات أوكرانية تعاني نقصا في العديد والعتاد.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن "وحدات تابعة لمجموعة قوات الشرق حررت قرية زاغيرني في منطقة زابوريجيا، واحتلت مواقع أكثر ملاءمة".