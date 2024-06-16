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الأردن: وفاة 14 وفقدان 17 خلال أداء فريضة الحج

أخبار دولية
2024-06-16 | 07:34
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الأردن: وفاة 14 وفقدان 17 خلال أداء فريضة الحج
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الأردن: وفاة 14 وفقدان 17 خلال أداء فريضة الحج

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن 14 أردنيا توفوا في حين بلغ عدد المفقودين 17 آخرين في خلال موسم الحج في السعودية.
 
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة قوله إن جميع الحجاج الأردنيين المتوفين والمفقودين ليسوا ضمن بعثة الحج الأردنية الرسمية.

وقالت وزارة الخارجية اليوم إنها تنسق مع السلطات السعودية بشأن إجراءات دفن أو نقل جثامين المتوفين حسب رغبات ذويهم.
 
من جهته، أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، انّ المملكة ستواصل بجميع قطاعاتها خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، ويعينهم على تأدية عباداتهم بأمن وطمأنينة.

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