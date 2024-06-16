الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
My Journey - من الأوّل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وفاة 19 شخصا على الأقل خلال مناسك الحج

أخبار دولية
2024-06-16 | 07:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وفاة 19 شخصا على الأقل خلال مناسك الحج
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وفاة 19 شخصا على الأقل خلال مناسك الحج

قضى 14 أردنيا وخمسة إيرانيين في خلال مناسك الحج في السعودية وفق ما أعلنت وزراة الخارجية الأردنية والهلال الأحمر الإيراني، وسط ارتفاع في درجات الحرارة في بلاد الحرمين الشريفين.
     
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن "عدد الوفيات بين المواطنين الأردنيين، الذين يؤدون مناسك الحج، ارتفع إلى 14 وفاة، في حين بلغ عدد المفقودين 17 حاجاً".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة قوله إن جميع الحجاج الأردنيين المتوفين والمفقودين ليسوا ضمن بعثة الحج الأردنية الرسمية.

وقالت وزارة الخارجية إنها تنسق مع السلطات السعودية بشأن إجراءات دفن أو نقل جثامين المتوفين حسب رغبات ذويهم.

من جهته، أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، انّ المملكة ستواصل بجميع قطاعاتها خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، ويعينهم على تأدية عباداتهم بأمن وطمأنينة.

آخر الأخبار

أخبار دولية

الأقل

مناسك

LBCI التالي
الكرملين: وضع قوات أوكرانيا المتردي يحتم عليها "التفكير" في اقتراح بوتين للسلام
روسيا تعلن السيطرة على قرية في جنوب أوكرانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-06-15

وزير الحج السعودي: عدد الحجاج خلال الموسم الحالي بلغ 1,833,164 حاجا وحاجة

LBCI
أخبار دولية
2024-06-14

بدء مناسك الحج في مكة المكرمة...

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-06

السعودية تعلن بدء مناسك الحج في 14 حزيران

LBCI
منوعات
2024-06-04

تحذير سعوديّ من الطقس خلال موسم الحج... هذا ما أعلنته المملكة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:42

بطولة اليورو تضخ أكثر من مليار دولار في إقتصاد ألمانيا

LBCI
رياضة
13:36

في الرياضة... إيطاليا وهولندا يعودان من بعيد والعين الليلة على إنكلترا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هوكستين في اسرائيل سعيا لتهدئة جبهة الشمال وحزب الله: لا تفاوض قبل وقف حرب غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

نتنياهو يلغي قرارا لقيادة الجيش بوقف للنار جزئي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2024-05-10

قيادة الجيش لم تتبلّغ بأيّ تفاصيل عن مساعدة المليار يورو (نداء الوطن)

LBCI
أخبار دولية
2024-06-15

بين الدراسة وقمة الدول السبع… الذكاء الإصطناعي يشغل العالم

LBCI
أخبار لبنان
08:59

إخماد النيران التي اندلعت في احراج عيتات والحؤول دون امتدادها الى المنازل المجاورة

LBCI
أخبار دولية
06:44

غالانت يعتزم زيارة واشنطن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:42

بطولة اليورو تضخ أكثر من مليار دولار في إقتصاد ألمانيا

LBCI
رياضة
13:36

في الرياضة... إيطاليا وهولندا يعودان من بعيد والعين الليلة على إنكلترا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مبادرة لبنانية ألمانية فرنسية للحفاظ على أرشيف وذاكرة الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

قصور تاريخية لا يزال الحفاظ عليها في لبنان مهمًا... كاميرا الـLBCI تأخذكم إلى قصر شهاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

كرز العرقوب... موسم ضائع بفعل الإعتداءات الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

عيد الأضحى في راشيا... جمعة فرح وعودة إلى التراث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هوكستين في اسرائيل سعيا لتهدئة جبهة الشمال وحزب الله: لا تفاوض قبل وقف حرب غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

نتنياهو يلغي قرارا لقيادة الجيش بوقف للنار جزئي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الاضحى في غزة: بأيّ حال عُدت يا عيد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
16:16

بعد فضيحة "بيرييه"... هل تم توقيف إنتاجها وبيعها؟

LBCI
أخبار دولية
00:43

الجيش الإسرائيلي يعلن "هدنة تكتيكية يومية" في جنوب قطاع غزة

LBCI
أخبار لبنان
06:49

وقفة احتجاجية لأهالي كفرعبيدا أمام منزل الإعلامية راغدة ضرغام

LBCI
حال الطقس
01:23

موجة الحرّ تنحسر...

LBCI
منوعات
11:10

صور عائلية مميزة... الإعلامية نيكول الحجل بانتظار الفرحة الثانية (صور)

LBCI
أمن وقضاء
05:23

قوى الامن: كشف ملابسات عملية تكسير مقهى وإطلاق نار ومقتل حارس أمن

LBCI
منوعات
15:51

طلّق ليتزوجها... وبعد سنوات ضبطته مع طليقته في مشهد صادم!

LBCI
أمن وقضاء
09:23

ضربها والدها بعصا... وفاة ابنة الـ10 سنوات في بعلبك

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More