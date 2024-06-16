وفاة 19 شخصا على الأقل خلال مناسك الحج

قضى 14 أردنيا وخمسة إيرانيين في خلال مناسك الحج في السعودية وفق ما أعلنت وزراة الخارجية الأردنية والهلال الأحمر الإيراني، وسط ارتفاع في درجات الحرارة في بلاد الحرمين الشريفين.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن "عدد الوفيات بين المواطنين الأردنيين، الذين يؤدون مناسك الحج، ارتفع إلى 14 وفاة، في حين بلغ عدد المفقودين 17 حاجاً".



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة قوله إن جميع الحجاج الأردنيين المتوفين والمفقودين ليسوا ضمن بعثة الحج الأردنية الرسمية.



وقالت وزارة الخارجية إنها تنسق مع السلطات السعودية بشأن إجراءات دفن أو نقل جثامين المتوفين حسب رغبات ذويهم.



من جهته، أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، انّ المملكة ستواصل بجميع قطاعاتها خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، ويعينهم على تأدية عباداتهم بأمن وطمأنينة.