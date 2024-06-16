الكرملين: وضع قوات أوكرانيا المتردي يحتم عليها "التفكير" في اقتراح بوتين للسلام

اعتبر الكرملين أن أوكرانيا يجب أن "تفكر" في اقتراح السلام الذي طرحه الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا، لأن وضع قواتها على الجبهة "يزداد سوءا".



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "إن دينامية الوضع الحالي على الجبهة تظهر لنا بشكل واضح أنه سيزداد سوءاً بالنسبة للأوكرانيين. ومن المرجح أن يفكر سياسي يضع مصالح الوطن فوق مصالحه ومصالح أسياده في مثل هذا الاقتراح" في إشارة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

