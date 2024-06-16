بيان ختامي للقمة الدولية: السلام في أوكرانيا يستدعي "إشراك جميع الاطراف"

دعت أول قمة دولية حول السلام في اوكرانيا والتي عقدت في غياب روسيا، الى "إشراك جميع اطراف" النزاع بهدف وقف العمليات الحربية، بحسب البيان الختامي الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.



وجدد البيان الذي حظي بتأييد غالبية كبرى من المشاركين المئة، التأكيد على "مبادىء السيادة والاستقلال ووحدة أراضي جميع الدول، بما فيها أوكرانيا".