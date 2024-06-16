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النروج تعلن منح أوكرانيا 103 ملايين دولار لمساعدتها في إصلاح منشآت الطاقة
أخبار دولية
2024-06-16 | 09:37
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النروج تعلن منح أوكرانيا 103 ملايين دولار لمساعدتها في إصلاح منشآت الطاقة
أعلنت النروج أنها بصدد منح أوكرانيا 1,1 مليار كرونة (103 ملايين دولار) من أجل مساعدتها في إصلاح منشآت الطاقة وضمان توفير التيار الكهربائي في البلاد قبل الشتاء المقبل.
وقال رئيس الوزراء يوناس غار ستور في بيان: "تنفذ روسيا هجمات واسعة النطاق ومنهجية لتعطيل شبكة الكهرباء، لكن الأوكرانيين يعملون على مدار الساعة للحفاظ على تزويد السكان بالكهرباء".
وقدرت كييف أن القصف الروسي الذي استهدف منشآت الطاقة أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء في البلاد إلى النصف منذ الشتاء.
واضاف رئيس الوزراء: "نجري مناقشات من كثب مع أوكرانيا حول كيفية استخدام هذه الأموال بشكل أكثر فعالية، والأوكرانيون هم الأفضل لمعرفة ما هو ضروري"، مشيراً إلى أهمية الشروع في إصلاح المنشآت قبل حلول الشتاء.
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