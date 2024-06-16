البابا فرنسيس يدين "المجازر" في شرق الكونغو الديموقراطية

دان البابا فرنسيس الأحد "المعارك والمجازر" التي يتعرض لها المدنيون في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية وبينهم "العديد من المسيحيين" الذين وصفهم بأنهم "شهداء" العقيدة.



وأعلن البابا في ختام القداس "ما زالت تردنا انباء مؤلمة عن معارك ومجازر ترتكب في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية".



وأضاف "أدعو السلطات الوطنية والمجتمعات الدولية إلى بذل كل ما في وسعها لوقف العنف وحماية حياة المدنيين".



وختم "من بين الضحايا العديد من المسيحيين الذين قتلوا بسبب الكراهية تجاه ديانتهم، إنهم شهداء. تضحياتهم تعلمنا أن نشهد للإنجيل بشجاعة وثبات".