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زيلينسكي: روسيا وقادتها "غير مستعدين لسلام عادل"

أخبار دولية
2024-06-16 | 10:08
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زيلينسكي: روسيا وقادتها &quot;غير مستعدين لسلام عادل&quot;
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زيلينسكي: روسيا وقادتها "غير مستعدين لسلام عادل"

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا وقادتها "غير مستعدين لسلام عادل"، وذلك في ختام قمة حول السلام عقدت في سويسرا ووفرت دعما قويا لوحدة أراضي بلاده.
     
وقال زيلينسكي: "علينا أن نقوم بعملنا، دعونا لا نفكر في روسيا، فلنقم بما علينا فعله. في الوقت الراهن، روسيا وقادتها غير مستعدين لسلام عادل. هذا واقع".
     
وأضاف أن روسيا بامكانها بدء التفاوض حول السلام "غدا إذا انسحبت من أراضينا".
     

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