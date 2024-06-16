هزة أرضية بقوة 6,3 درجات تضرب جنوب البيرو

ضربت هزة بقوة 6,3 درجات منطقة أريكيبا في جنوب البيرو، وفق ما أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء.



ووقعت الهزة الأرضية التي كان مركزها في المحيط الهادئ، قرب مقاطعة كارافيلي في منطقة أريكيبا على عمق 25 كيلومترا، بحسب المعهد. ولم تصدر السلطات تحذيرا من حدوث تسونامي.