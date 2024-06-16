الحوثيون: هاجمنا سفينتين ومدمرة أميركية في البحر الأحمر وبحر العرب

أعلن الحوثيون اليوم الأحد أنهم هاجموا سفينتين هما "كابتن باريس" و"هابي كوندور" بالإضافة إلى مدمرة أميركية في البحر الأحمر وبحر العرب.