الجيش الإسرائيلي: حزب الله يدفعنا نحو التصعيد

رأى الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن إطلاق النار المكثف عبر الحدود من جماعة حزب الله اللبنانية على إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد خطير.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في بيان عبر الفيديو باللغة الإنكليزية: "تزايد اعتداء حزب الله يقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدًا أوسع نطاقًا والذي يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها".