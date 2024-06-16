هنية: حماس أبدت مرونة عالية للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية كلمة أكد فيها أن الشعب في غزة والضفة الغربية يعاني من الحصار.وأشار الى ان حركة حماس أبدت مرونة عالية للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب.