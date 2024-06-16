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مقتل صحافي روسي في ضربة شنتها مسيرة في أوكرانيا
أخبار دولية
2024-06-16 | 17:26
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مقتل صحافي روسي في ضربة شنتها مسيرة في أوكرانيا
قتل صحافي روسي في هجوم بطائرة من دون طيار في شرق أوكرانيا حيث كان يجري تحقيقًا، حسبما أعلنت وسيلة الإعلام التي يعمل لحسابها الأحد، بعد ثلاثة أيام من مقتل مراسل روسي آخر قرب الجبهة.
وأفاد موقع نيوز الروسي على تطبيق تلغرام بأن "مراسلنا نيكيتا تسيتساغي قتل في هجوم شنته مسيرات تابعة للجيش الأوكراني".
وذكرت أن الهجوم وقع في منطقة دير القديس نقولا قرب فوغليدار، المدينة التي تشهد معارك ضارية منذ أشهر.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن "مسيرة أوكرانية أصابت عمدًا الصحافي الروسي الذي كان يعد تقريرًا في المنطقة".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "إنه ثاني هجوم على إعلاميين خلال أسبوع تشنه الجهة نفسها".
أخبار دولية
صحافي
شنتها
مسيرة
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