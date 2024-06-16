حزب رئيس جنوب إفريقيا السابق زوما يعلن إنضمامه للمعارضة في البرلمان

أعلن حزب رمح الأمة في جنوب إفريقيا اليوم الأحد انضمامه إلى تحالف من أحزاب المعارضة الأصغر في البرلمان في محاولة لموازنة قوة ائتلاف للحكم بقيادة حزبي المؤتمر الوطني الإفريقي والتحالف الديمقراطي.



واتفق حزب المؤتمر الوطني الإفريقي مع أكبر منافسيه وهو التحالف الديمقراطي المؤيد لقطاع الأعمال بقيادة البيض يوم الجمعة على العمل معا في ائتلاف وصفاه بأنه حكومة وحدة وطنية في خطوة تعد تغيرًا ملحوظًا بعد هيمنة المؤتمر الوطني على الحكم منفردًا في البلاد على مدى 30 عامًا.



وفي نتيجة مفاجئة، جاء حزب رمح الأمة الذي يتزعمه الرئيس السابق جاكوب زوما في المركز الثالث في انتخابات 29 أيار التي شهدت خسارة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أغلبيته. وحصل حزب رمح الأمة على 14.6 بالمئة من الأصوات، أي 58 مقعدًا في الجمعية الوطنية (البرلمان) المكونة من 400 مقعد.



وقاطع أعضاء حزب رمح الأمة الجلسة الأولى للجمعية الوطنية يوم الجمعة بعد تقديم شكوى إلى المحكمة العليا في البلاد عن أن التصويت شابه تزوير لكن المحكمة رفضت الشكوى وقالت إنها تفتقر إلى الأساس الموضوعي.



وقال متحدث باسم حزب رمح الأمة للصحفيين في بيان تلاه نيابة عن زوما إن الحزب سينضم إلى تحالف يسمى "التجمع التقدمي" الذي يضم حزب المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية الماركسي والحركة الديمقراطية المتحدة المنتمي ليسار الوسط.



وأضاف المتحدث أن هذا التحالف يسيطر على ما يقرب من 30 بالمئة من مقاعد الجمعية الوطنية.