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رئيس الوزراء الصيني: علاقة الصين مع أستراليا "على المسار الصحيح"

أخبار دولية
2024-06-16 | 23:50
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رئيس الوزراء الصيني: علاقة الصين مع أستراليا "على المسار الصحيح"

أعلن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الاثنين في كانبيرا أن علاقة الصين مع أستراليا "تسير على المسار الصحيح" مع تجاوز الشريكين التجاريين نزاعا اقتصاديا مريرا. 
     
وأجرى لي، وهو أكبر مسؤول صيني يزور أستراليا منذ 2017، محادثات رفيعة المستوى مع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عقب مراسم ترحيب في مبنى البرلمان. 
     
وقال لي عقب اجتماعهما "في أقل من عام التقيت أنا ورئيس الوزراء ألبانيزي مرات عدة وتبادلنا الزيارات".
     
وأضاف "هذا يدل على أن بلدينا يوليان أهمية كبيرة لعلاقتنا وأن هذه العلاقة تسير على الطريق الصحيح للتحسن والتنمية".
     

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