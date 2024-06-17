6 قتلى و30 مفقودا في انزلاق للتربة بالإكوادور

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم ولا يزال 30 آخرون مفقودين بعد أن تسببت أمطار غزيرة في انزلاق للتربة في منطقة سياحية جنوبي الإكوادور، حسبما ذكرت السلطات الأحد.



وقعت الكارثة في بانيوس دي أغوا سانتا، في مقاطعة تونغوراهوا بوسط البلاد.



وقالت الأمانة الوطنية لإدارة المخاطر إنه بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة، حدث انهيار أرضي أثر على الأشخاص والمعدات.



وبلغت الحصيلة الأولية ستة قتلى وستة جرحى و30 مفقودا. إلى ذلك، تم إغلاق العديد من المنتجعات الساحلية، وكذلك طريق الوصول الرئيسي إلى المنطقة.