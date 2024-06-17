تصادم بين سفينتين صينية وفيليبينية ببحر الصين الجنوبي

اصطدمت سفينة فيليبينية بسفينة صينية الاثنين في بحر الصين الجنوبي قرب جزر سبراتلي التي تتنازع عليها مانيلا وبكين، حسبما أعلن خفر السواحل الصينيون.



وقال خفر السواحل في بيان "تجاهلت سفينة الإمداد الفيليبينية العديد من التحذيرات من الجانب الصيني" و"اقتربت من السفينة الصينية (...) بطريقة غير مهنية، ما تسبب في حدوث تصادم".



واتهمت بكين القارب "بالدخول بشكل غير شرعي إلى المياه قرب منطقة ريناي المرجانية"، الاسم الصيني لجزيرة توماس أتول الثانية الواقعة في جزر سبراتلي.



وأضاف البيان أن "خفر السواحل الصينيين اتخذوا إجراءات... ضد السفينة الفيليبينية وفقا للقانون".

