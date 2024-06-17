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رئيس الوكالة الذرية يريد إعادة التواصل مع كوريا الشمالية
أخبار دولية
2024-06-17 | 00:00
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رئيس الوكالة الذرية يريد إعادة التواصل مع كوريا الشمالية
أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في مقابلة نشرتها صحيفة إزفستيا الروسية الاثنين عن رغبته في إعادة الاتصال بكوريا الشمالية لضمان سلامة منشآتها النووية.
وقال غروسي "أعتقد أننا بحاجة إلى استئناف التعاون مع جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية" مستخدما الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.
وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين كانوا يزورون كوريا الشمالية بانتظام منذ عام 1992 طُردوا من البلاد في نيسان 2009. وفي الشهر نفسه، انسحبت بيونغ يانغ من مفاوضات دولية بشأن برنامجها النووي بدأت عام 2003، قبل إجراء تجربتها الثانية للقنبلة الذرية في الشهر التالي.
وأضاف غروسي لصحيفة إزفستيا "من المستحيل إعادة كتابة التاريخ. لقد سارت الأمور بالطريقة التي سارت بها. لكنني آمل في أن نتمكن من إعادة الصلات مع جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، على سبيل المثال في مجال الأمن النووي".
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