مقتل ستة جنود نيجيريين في هجوم على خط أنابيب نفط

قُتل ستة جنود نيجريين من وحدة مسؤولة عن مراقبة خط أنابيب ينقل النفط إلى بنين، في وقت سابق الأسبوع الماضي، في هجوم شنه "قطاع طرق مسلحون" في جنوب البلاد، حسبما أعلن الجيش النيجيري الأحد.



وقال الجيش إن "دورية مخصصة لتأمين خط أنابيب (نفط) تعرضت لهجوم شنه قطاع طرق مسلحون على مشارف قرية سلكام نأسف لمقتل ستة من رفاقنا"، دون ذكر التاريخ.