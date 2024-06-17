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المهاجرون إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك يتحدرون من 177 دولة
أخبار دولية
2024-06-17 | 00:09
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المهاجرون إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك يتحدرون من 177 دولة
أعلن المعهد الوطني المكسيكي للهجرات الأحد أن حوالى 1,39 مليون مهاجر غير شرعي من 177 دولة مروا عبر المكسيك بين كانون الثاني وأيار، في محاولة للوصول إلى الولايات المتحدة.
وقال المعهد في بيان إن هؤلاء هم في غالبيتهم العظمى من البالغين الذين يسافرون بمفردهم، في حين أن نحو 3 آلاف هم من القُصّر غير المصحوبين بذويهم.
وجاء هؤلاء المهاجرون من 177 دولة، أي من غالبية دول العالم تقريبا، وتضم الأمم المتحدة 193 دولة عضوا.
أخبار دولية
الولايات
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المكسيك
يتحدرون
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