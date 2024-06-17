قتلى في تصادم قطار ركاب وقطار بضائع في الهند

قُتل سبعة أشخاص على الأقل في حادث اصطدام قطار ركاب بقطار بضائع الاثنين في ولاية البنغال الغربية في الهند أدى إلى خروج ثلاث عربات ركاب عن مسارها، وفق ما اعلنت الشرطة.



وأكدت الشرطة أن عناصر الانقاذ يقومون بتفتيش العربات لانتشال أي جثث أو ناجين تحتها.



وقال الشرطي إفتكار الحسن لوكالة فرانس برس "لدينا تأكيد بمقتل سبعة أشخاص ونقل 39 راكبا إلى مستشفى محلي بعد إصابتهم بجروح".



من جهته، قال راجيش كومار سينغ من قوة حماية السكك الحديد لفرانس برس "رأينا للتو جثتَي سائق وحارس... بعد انتشالهما".



وأضاف "قد تكون هناك جثث أخرى تحت موقع الحادث، لكننا لسنا متأكدين من ذلك".