نتنياهو يحلّ حكومة الحرب

حلّ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومة الحرب المؤلفة من ستة أعضاء، بحسب ما قال مسؤول إسرائيلي.



وهذه الخطوة كانت متوقعة على نطاق واسع جاءت بعد استقالة الجنرال السابق بيني غانتس من الحكومة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نتنياهو سيقيم مجلسا مقلصا للمشاورات الحساسة بدلا من مجلس الحرب الملغى.