وفاة قائد طائرة مصرية بشكل مفاجئ خلال رحلته من القاهرة إلى الطائف بالسعودية

فوجئ ركاب طائرة كانت متجهة من العاصمة المصرية القاهرة إلى مدينة الطائف السعودية، بإعلان عبر مكبرات الصوت يخبرهم أن مسار الرحلة سيتغير، لتهبط الطائرة في جدة اضطرارياً، بعد وفاة قائدها وهي تحلق في الأجواء.



وانتشر مقطع مصور وثق الإعلان الحزين من مساعد الطيار للركاب، ليبلغهم بوفاة قائد الطائرة.