وزير خارجية النرويج: السلطة الفلسطينية تقول لنا إنها قد تنهار هذا الصيف

حذر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي من أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية قد تنهار خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى نقص التمويل واستمرار العنف بالاضافة إلى مسألة عدم السماح لنصف مليون فلسطيني بالعمل في إسرائيل.



وكشف بارث إيدي أن "السلطة الفلسطينية التي نعمل معها بشكل وثيق تحذرنا من أنها ربما تنهار هذا الصيف".







