الأونروا: القتال مستمر في غزة رغم إعلان جيش العدو وقف تكتيكي للعمليات

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أن الأعمال القتالية مستمرة في رفح وجنوب قطاع غزة، رغم إعلان الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، وقف تكتيكي للعمليات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.



وأوضح لازاريني من اوسلو أنه لم يتغير شيء من الناحية العملياتية بعد، مع استمرار الأعمال القتالية في رفح وجنوب القطاع.



وحول التطورات في الضفة الغربية المحتلة، لفت مفوض عام الأونروا إلى أن هناك نوعا من الحرب الصامتة تجري في الضفة الغربية، معتبرا أنه كان من الممكن أن ينصب التركيز عليها بقدر أكبر لولا حرب غزة.



وبشأن تمويل الأونروا، كشف لازاريني أن لدى الوكالة تمويل حتى تموز، مشيرا إلى أن "الأمر غير معروف بعد ذلك ويجري التمويل من شهر إلى شهر".