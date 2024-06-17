الكرملين يؤكد أن مؤتمر السلام حول أوكرانيا في سويسرا لم يحقق أي نتائج

اعتبر الكرملين أن مؤتمر السلام حول أوكرانيا الذي جمع السبت والأحد أكثر من 90 دولة في سويسرا، في غياب روسيا والصين، لم يسفر عن أي نتائج.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين: "إذا تحدثنا عن نتائج هذا الاجتماع، فهي قريبة من الصفر".



ورأى أن العديد من المشاركين فيه يدركون أن "أي محادثات جدية ليس لها أي مستقبل بدون حضور روسيا".



شدد بيسكوف على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال "منفتحا على الحوار واجراء محادثات جادة وجوهرية".



واتفقت غالبية الدول الـ90 الممثلة في قمة بورغنستوك في سويسرا الأحد على أن "الحوار بين كل الأطراف" واحترام وحدة أراضي أوكرانيا هو الطريق الواجب اتباعه لإنهاء الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ بدء الغزو الروسي في شباط 2022.



لكن لم تكن روسيا أو الصين ممثلة في سويسرا، ولم يحظ البيان الختامي بدعم دول مثل الهند والسعودية والإمارات التي تعتبر من الشركاء الاقتصاديين المقربين لموسكو.