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بوتين سيزور كوريا الشمالية في 18 و19 حزيران

أخبار دولية
2024-06-17 | 07:42
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بوتين سيزور كوريا الشمالية في 18 و19 حزيران
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بوتين سيزور كوريا الشمالية في 18 و19 حزيران


يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كوريا الشمالية الثلاثاء والأربعاء 18 و19 حزيران، وفق ما أعلن الكرملين الاثنين، في زيارة نادرة لهذه الدولة التي تعد إحدى أكثر الدول عزلة في العالم، والمتهمة بتزويد موسكو الذخيرة لهجومها في أوكرانيا.
     
وعزز البلدان اللذان يخضعان لعقوبات دولية واسعة النطاق، علاقاتهما بشكل كبير منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
     
وقال الكرملين في بيان "تلبية لدعوة من (زعيم كوريا الشمالية) كيم جونغ أون (...) سيقوم فلاديمير بوتين بزيارة دولة ودية لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية يومي 18 و19 حزيران 2024".
     
ومن المقرر أن يزور الرئيس الروسي بعد ذلك فيتنام، وهي دولة شريكة أخرى لروسيا منذ الحقبة السوفياتية، في 19 و20 حزيران/يونيو.
     
وتأتي زيارة بوتين بعد تسعة أشهر من استقبال بوتين للزعيم الكوري الشمالي في أقصى الشرق الروسي.
     
ووفقا للغرب، اعتمدت بيونغ يانغ على مخزونها الهائل من الذخائر لتزويد روسيا كميات كبيرة لحربها في أوكرانيا فيما اتّهم البنتاغون موسكو الأسبوع الماضي باستخدام صواريخ بالستية كورية شمالية في أوكرانيا.

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