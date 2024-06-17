مصرع عشرة مهاجرين وفقدان آخرين إثر غرق قاربين قبالة سواحل إيطاليا

قضى عشرة مهاجرين فيما فقد عشرات آخرين اثر غرق قاربين يقلان مهاجرين في البحر المتوسط قبالة سواحل إيطاليا، على ما أفادت منظمة غير حكومية للانقاذ في البحر ووسائل إعلام إيطالية.



وقالت منظمة الإغاثة الألمانية ResQship على منصة "إكس" إن رجال الإنقاذ الذين جاءوا لمساعدة مهاجرين كانوا على متن قارب خشبي قبالة لامبيدوسا، عثروا على 10 جثث تحت سطح السفينة، في حين تم الإبلاغ عن فقدان حوالى 60 شخصا بعد غرق سفينة أخرى قبالة كالابريا، بحسب وسائل إعلام إيطالية.