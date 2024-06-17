بوتين يقيل أربعة نواب لوزير الدفاع ويعين ابنة أحد أقاربه

أظهرت مراسيم للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقال اليوم أربعة نواب لوزير الدفاع وعين آنا تسيفيليفا ابنة أحد أقاربه في أحد هذه المناصب.