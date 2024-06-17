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الفيليبين تقول إن سفنا صينية اصطدمت بمراكبها وألحققت أضرارا بها
أخبار دولية
2024-06-17 | 10:47
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الفيليبين تقول إن سفنا صينية اصطدمت بمراكبها وألحققت أضرارا بها
اتهمت حكومة الفيليبين سفنا صينية بالاصطدام بمراكبها وإلحاق الضرر بها في منطقة في بحر الصين الجنوبي قبالة جزيرة سيكوند توماس المرجانية حيث للبحرية الفيليبينية نقطة تنتشر فيها.
وقالت القوة الفيليبينية الوطنية الخاصة في بحر الفيليبين الغربي: "قامت سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي وخفر السواحل الصينيين والميليشيا البحرية الصينية بمناورات خطرة واصطدمت (بمراكب فيليبينية) وجرتها. وعرضت ممارساتها حياة طواقمنا وألحقت أضرارا بمراكبنا".
أخبار دولية
الفيليبين
بحر الصين الجنوبي
سفن
خفر السواحل الصينيين
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